РИАМО - 1 июл. С момента старта программы реновации свои права в новых домах на севере Москвы зарегистрировала тысяча жителей столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

В ходе реализации программы в Москве подбирают стартовые площадки, строят дома с улучшенной отделкой квартир, предоставляют гражданам квартиры в новостройках с оформлением договоров, предусматривающих переход права собственности, а также осуществляют государственную регистрацию перехода права собственности на основании этих договоров.

«На основании одного и того же договора на новое жилье права могут возникать как у одного, так и у нескольких человек одновременно. Право собственности каждого при этом регистрируется отдельно. Например, если квартира в рамках реновации предоставляется семье из двух и более человек, то права (доли) соответственно возникают у всех участников договора», — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что только с начала 2019 года департамент передал в Росреестр 438 договоров, предусматривающих переход права собственности на жилые помещения в Северном административном округе.

«В настоящий момент на государственную регистрацию передано еще 17 пакетов документов на жилые помещения в домах-новостройках, расположенных на севере Москвы. Срок государственной регистрации перехода права собственности на основании заключенных договоров — три дня, после чего собственникам выдается зарегистрированный договор и выписка из Единого государственного реестра недвижимости», — отмечается в сообщении.

Всего в САО на кадастровый учет поставлено более 186,5 тысяч квадратных метров жилья для переселяющихся семей.