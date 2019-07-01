РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольске определили победителя и призеров турнира по силовому экстриму ко Дню молодежи в парке Талалихина, сообщил «РИАМО в Подольске» вице-президент РОД «Вольница» Максим Круглов.

В парке Талалихина 30 июня в рамках празднования Дня молодежи региональное общественное движение «Вольница» совместно с Федерацией силового многоборья презентовали проект «Подольск – город спорта» и провели турнир по силовому экстриму.

«Спортсмены боролись в таких состязаниях, как кантовка покрышки весом 300 килограммов, удержание колодца весом 250 килограммов, подъем акселя весом 70 килограммов и многом другом. По итогам турнира победителем стал Сергей Чикин, второе место завоевал Дмитрий Сердюков, а третье – Илья Лисицкий», – сказал Круглов.

Он отметил, что также на празднике проводили мастер-класс по вождению мотоцикла, развлекательную программу.