РИАМО – 1 июл. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетовал на недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией «Единая Россия», связал он это с тем, что единороссы мало и скучно говорят о том, что делают и будут делать, передает в понедельник газета «Известия».

В своей статье, подготовленной для издания, глава правительства рассказал о предстоящей партийной конференции «Единой России».

«Будем обсуждать проблемы и острые темы. Их, как в любой политической организации, немало. И текущих – организационных. И стратегических – о месте партии в политической системе. Ее роли в развитии нашей страны. И о том, нужны ли вообще политические партии в ХХI веке», – заявил Медведев.

«Единая Россия», по его мнению, должна выстроить систему мониторинга выполнения нацпроектов, наладить систему обратной связи, научиться работать с некоммерческими организациями, которые «могут сделать многое».

Премьер-министр вспомнил университетский курс латыни и слово servio («служить»).

«Это именно то, что наша партия должна делать: служить обществу и своим избирателям», – подчеркнул Медведев.

В этом плане глава российского правительства выдвинул предложение обращать более пристальное внимание на защиту прав граждан.

«Единая Россия» исключила из партии устроившего дебош депутата», – заверил Медведев.

При этом он отметил, что в «Единой России» на слуху не профессиональные политики, а те, «кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам».

В этом вопросе премьер-министр страны предложил не забывать о «внешних контролерах», под которыми он имеет в виду в том числе блогеров и гражданских активистов.

«Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну: настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей», – уверен Медведев.

В своей работе глава правительства разъяснил, что партия «без хамства и поплевывания» решила стать прорывной.

«Как говорил в таких случаях создатель современного Сингапура Ли Куан Ю, «в период выборов мы не раздавали подарков избирателям, мы добивались, чтобы люди вновь и вновь голосовали за нас тем, что создавали рабочие места, строили школы, больницы, общественные центры и, что было важнее всего, дома», – резюмировал Медведев.