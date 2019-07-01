РИАМО - 1 июл. В рамках областной акции «Российское кино — селу» в деревне Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа пройдут показы мультфильмов и семейного кино, вход бесплатный, сообщается на странице Дома культуры в деревне Малая Дубна в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас на бесплатные кинопоказы. Уже 1 июля в 10:00 покажут первый мультфильм — «Гора самоцветов», — говорится в сообщении.

Шестого июля в 16:00 можно посмотреть фильм «Детки напрокат», а 26 июля в 17:00 — мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта».

Показы пройдут в Малодубенском Доме культуры по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, деревня Малая Дубна, дом №15а.