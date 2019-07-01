РИАМО – 1 июл. На территории Подмосковья работают около 350 застройщиков, которые возводят свыше 1,8 тысячи многоквартирных домов, сообщила в интервью РИАМО министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«В активной фазе строительства находится более 1,8 тысячи многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день застройщиками привлечено 83 тысячи дольщиков», - сказала Федотова.

По статистическим данным Минжилполитики, в регионе насчитывается почти 350 застройщиков.

Ранее пресс-служба министерства жилищной политики Московской области сообщала, что за первые четыре месяца 2019 года в Подмосковье выдали свыше 22,5 тысяч ипотечных кредитов на 73,4 миллиарда рублей.

В июне в тестовом режиме заработал сайт, где можно будет найти актуальную информацию обо всех объектах, возводимых в Московской области за счет внебюджетных источников. Пока на сайте доступны данные по жилым домам, в отношении которых нарушены сроки передачи ключей дольщикам. Также на ресурсе размещена информация по срокам и актуальному состоянию строительства социальных объектов застройщика-банкрота Urban Group.