РИАМО - 1 июл. В Москве с 1 июля по 31 августа пройдет акция по комплексному ультразвуковому исследованию (УЗИ) внутренних органов животных по единой цене, стоимость услуги — 944 рубля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проверить здоровье животных без больших затрат можно в 22 государственных ветеринарных клиниках Москвы. Специалиста также можно вызвать на дом. В услугу входит диагностика пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной и половой систем. Чаще всего УЗИ делают кошкам и собакам, также в ветклиники приводят хорьков и енотов.

«Комплексная УЗИ-диагностика безопасна и безболезненна для животного. Она занимает около 40 минут и позволяет системно исследовать внутренние органы, выявить заболевания почек, печени, желудочно-кишечного тракта, которые на ранних стадиях могут протекать бессимптомно», — рассказал председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Он добавил, что с помощью исследования можно получить развернутую информацию о беременности питомца, развитии плода и предполагаемой дате родов.

«Стоимость комплексного УЗИ на дому во время акции составит 944 рубля. Однако за выезд ветеринарной бригады на дом необходимо дополнительно заплатить 1431 рубль. Подробную информацию об ультразвуковом исследовании домашних животных можно получить по круглосуточному телефону Государственной ветеринарной службы: +7 (495) 612-04-25», — говорится в сообщении.

Каждый год в ветклиниках Москвы проводят более 12 тысяч УЗИ. С начала 2019 года было сделано 6,7 тысячи исследований.

Записать животное на процедуру можно через сайт mos.ru, такая услуга стала доступна с декабря прошлого года.

В Москве работает сеть, в которую входят 27 государственных ветеринарных клиник. Врачи оказывают широкий спектр услуг, в том числе по диагностике, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, акушерству и родовспоможению, дают консультации по уходу за питомцами.

«Если хозяин в плановом порядке вызывает врача на дом или обращается в службу круглосуточной скорой ветеринарной помощи, оплата возможна только наличными», — отмечается в сообщении.