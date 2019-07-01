РИАМО – 1 июл. Для контроля за жилищным строительством в Подмосковье используют систему четырех зон, попавшим в «красную» зону застройщикам региональные власти помогают улучшить свои позиции, сообщила в интервью РИАМО министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Все объекты Московской области проходят скоринг – это комплекс мер, которые направлены на анализ соблюдения сроков реализации как всего проекта жилищного строительства, так и отдельных его объектов. Для контроля за реализацией проектов мы определили четыре зоны – «зеленую», «желтую», «красную» и «черную», - сказала Федотова.

Она отметила, что застройщики, которые не нарушают сроки, находятся в «зеленой» зоне. Те, у кого есть отставания по срокам до шести месяцев, попадают в «желтую» зону.

«Компания, нарушающая срок передачи жилого помещения по договору долевого участия хотя бы на один день, попадает в «красную» зону. Соответственно, «черная» зона – это самые проблемные застройщики, которые либо прошли процедуру банкротства, либо находятся в стадии конкурсного управления, либо в их отношении возбуждены уголовные дела», - пояснила Федотова.

По ее словам, в Московской области создали рабочую группу, которая помогает застройщикам выйти из «красной» зоны. В рабочую группу вошли областные комитет по архитектуре и градостроительству, Главгосстройнадзор, министерство жилищной политики и администрации муниципалитетов Подмосковья.

«Она (рабочая группа – ред.) еженедельно разбирает проекты, которые оказались в «красной» зоне, и выясняет, что стало этому причиной: отсутствуют продажи, имеются финансовые затруднения у застройщика либо обнаружены факты нецелевого использования средств граждан. Этой группой определяются механизмы доведения проектов до завершения», - сказала Федотова.

По ее словам, рабочая группа разработала три основных пути решения проблем дольщиков. Во-первых, это доведение стройки до завершения. Во-вторых, это предоставление квартир. В-третьих – возврат денег.

«Проанализировав проект с экономической, градостроительной и надзорной точек зрения, группа определяет, какой механизм применить. Далее ищут инвестора или применяют иной механизм. Например, сотрудники управления, которые занимаются восстановлением прав дольщиков, работают с банками, в том числе, помогают застройщику получить кредитование, чтобы он смог выйти из «красной» зоны», - подытожила Федотова.