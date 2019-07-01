РИАМО – 1 июл. В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.

Постановление об изменениях было принято правительством в конце января. В соответствии с ним, продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

«В торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов», – отмечается в статье.

В компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» агентству рассказали, что готовы к изменениям.

Для визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появились обозначения «СЗМЖ» и «БЗМЖ». В магазинах также появились плакаты с обозначением маркировки.

В магазинах «Магнит» молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты будут визуально разделять с помощью ценников. В «Ашане» продукты без заменителя жира выделят специальным значком.

Глава Роскачества Максим Протасов поддержал нововведения и отметил, что это поможет покупателям сделать осознанный выбор.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков считает, что нужно также прописать, будут ли ретейлеры нести ответственность в случае, если покупатель сам переставил товар не на ту полку.

«Кроме того, с 1 июля стало обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молокопродуктов. Для молока, кисломолочных продуктов и мороженого это станет обязательным с 1 ноября», – уточняется в статье.

Электронные документы будут обязательны для сгущенного молока, сливок, сыра, сливочного масла. В Россельхознадзоре отметили, что государственная информационная система «Меркурий» полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию.

В ведомстве также добавили, что на молочный сектор в России приходится значительная доля фальсификата. В прошлом году 21,6% от общего объема исследованной продукции был фальсификатом. А нововведения могут помочь решить проблему.