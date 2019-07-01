РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 июл. Фестиваль красок, который был отменен в Люберцах из-за погодных условий, был перенесен на 6 июля, сообщается на странице парков культуры и отдыха городского округа в соцсети «Вконтакте».

«Мы переносим фестиваль красок ColorFest на следующую субботу, 6 июля. Любимая популярная музыка, яркие краски и зажигательные танцы – все это и многое другое ждет гостей самого красочного летнего фестиваля ColorFest», – говорится в сообщении.

Начало праздника в 16:00, вход на мероприятие бесплатный.