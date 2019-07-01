РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Двое воспитанников музыкальной школы №2 Подольска стали лауреатами международного конкурса музыкантов-исполнителей и композиторов «Романтизм: истоки и горизонты», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Российской академии музыки имени Гнесиных в конце июня проходил XI Международный конкурс музыкантов-исполнителей и композиторов «Романтизм: истоки и горизонты», посвященный 145- летию Елены Гнесиной. Конкурс входит в ассоциацию международных конкурсов и проводится при поддержке министерства культуры РФ.

«Ученики детской музыкальной школы №2 Подольска (педагог Александр Харченко, академический вокал) Максим Тимофеев и Альберт Стихарев стали победителями конкурса. Максим – лауреат I степени и обладатель специального приза «За музыкальность и темперамент в музыке» в возрастной группе до 12 лет. Альберт – лауреат III степени в возрастной группе от 13 до 17 лет», - говорится в сообщении.