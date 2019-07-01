РИАМО – 1 июл. Проекты подмосковных застройщиков, которые перешли на использование эскроу‑счетов, взяты под контроль региональными властями, сообщила в интервью РИАМО министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«С 1 июля 2019 года застройщики могут привлекать средства дольщиков только через счета эскроу. Граждане открывают счета эскроу, а банки предлагают застройщикам условия, при которых возможно проектное финансирование. <…> С января этого года Минжилполитики проанализировало все проекты, которые задействуют эскроу-счета, и взяло их на сопровождение. В ходе работы мы оцениваем риски и понимаем, кому дадут проектное финансирование, а кому – нет», - сказала Федотова.

Она отметила, что министерство помогает выйти на проектное финансирование застройщикам, которым необходима помощь в дооформлении разрешительной документации.

По словам министра, на территории Московской области сейчас работают 24 банка, где можно перейти на проектное финансирование. Наибольшее количество заявок поступило в Сбербанк и банк «ДОМ.РФ».

«Причем на этапе, когда только начинается строительство, ставка проектного финансирования составляет порядка 12%. По мере наполнения эскроу-счетов ставка понижается - если заполняемость 100%, то некоторые банки предлагают всего 5% ставки», - добавила Федотова.

В России реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля этого года застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. При этом часть уже начатых проектов девелоперы могут достроить по старым правилам финансирования.