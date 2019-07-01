РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Юные пловцы из Подольска завоевали семь медалей на соревнованиях по плаванию в Пензе, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Межрегиональные соревнования Детской лиги плавания «Поволжье», посвященные Герою России Марине Плотниковой, проходили в Пензе в конце июня. В них приняли участие и спортсмены из городского округа.

«Так, воспитанники муниципального бюджетного учреждения Подольска «ФОК с бассейном» (тренер Константин Ребров) отличились на соревнованиях: Владислав Никишов завоевал четыре золотые медали и одну серебряную, а Егор Матвейчук стал обладателем двух бронзовых наград», – говорится в сообщении.