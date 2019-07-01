РИАМО – 1 июл. Шесть человек спасли в ходе ликвидации пожара в жилом доме, расположенном в Петровском бульваре столицы, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В понедельник в 08:14 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Петровский бульвар, дом 15, стр. 1, где в шестиэтажном жилом доме, 1-й этаж административный, происходило загорание на первом этаже в одном из подсобных помещений на площади 5 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены 6 человек. В 08:26 пожар был локализован, а в 08:39 – ликвидирован», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.