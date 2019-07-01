РИАМО - 1 июл. На этой неделе ожидается плавное возвращение тепла, переменная облачность, а нижняя отметка температуры составит около плюс 20 градусов, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В текущую неделю будет плавно восстанавливаться тепло. Не жара, а именно тепло, потому что циклон ушел в район Коми, еще один циклон будет проходить где-то 4-5 июля. Три дня будет держаться переменная облачность с временными дождями. 4 и 5 июля облачность будет больше, 4 июля достигнет максимума. В субботу и воскресенье также ожидается переменная облачность с небольшими дождями», — сказал Цыганков.

Он добавил, что понедельник и вторник станут самыми теплыми днями на этой неделе. В понедельник температура закрепится в интервале от 22 до 26 градусов, а во вторник от 22 до 25 градусов соответственно. Со среды по пятницу жителей Московского региона ожидает пониженная температура, около 20 градусов. Однако уже в выходные столбик термометра вновь поползет вверх и остановится в районе 22 градусов.