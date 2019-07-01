РИАМО – 1 июл. Московский зоопарк запускает эксклюзивную акцию «Один день в мире животных», в ее рамках пройдет онлайн-викторина, победитель которой получит возможность примерить на себя роль зоолога, работающего с разными видами животных, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

С понедельника на официальном сайте зоопарка стартует зоологическая викторина, принять участие в которой может каждый желающий в возрасте от 18 лет.

«Викторина завершится в 23:00 3 июля, а уже 4 июля будет назван ее победитель. Участников ждут десять вопросов разного уровня сложности, посвященные коллекции и истории Московского зоопарка. Первый, кто ответит верно на все вопросы, получит уникальную возможность провести целый день в зоопарке, бок о бок с его сотрудниками, познакомиться со всеми его обитателями и узнать, как о них заботятся», – отмечается в сообщении.

Уже 6 июля победитель викторины превратится в одного из киперов зоопарка и будет принимать непосредственное участие в его внутренней жизни.

Его ждет экскурсия по территории с посещением внутренних помещений, куда рядовым гостям зоопарка вход запрещен.

«Кроме того, он сможет вблизи наблюдать за работой специалистов с разными видами животных – большими и малыми пандами, гривистыми волками и кустарниковыми собаками, карликовом бегемотом и сурикатами, а также многими другими», – перечисляется в материале.

Специалисты зоопарка поделятся с победителем викторины уникальными сведениями о своих подопечных, расскажут о масштабной природоохранной работе зоопарка и специфике ухода за отдельными видами.

Вместе с ними победитель сможет заглянуть «за кулисы» зоопарка, побывать в экспериментальных отделах и запасниках, увидеть, как содержат редчайших рептилий, как происходит инкубация яиц фламинго и даже посмотреть, как готовят «обеды» и «завтраки» для некоторых обитателей зоопарка.

«Один день в мире животных» – уникальная акция, направленная на экологическое просвещение населения.

«Она призвана популяризовать идею ответственного отношения к животным и приоткрыть для гостей зоопарка его насыщенную внутреннюю жизнь. Во время акции будет вестись трансляция в социальные сети зоопарка, так что те, кому не посчастливится победить в викторине, тоже смогут познакомиться с обитателями зоопарка поближе и примерить на себя роль ухаживающих за ними специалистов», – разъясняется в пресс-релизе.

Работа с животными – колоссальный и трудоемкий процесс, требующий от сотрудников зоопарка большого опыта, концентрации, терпения.

«И, безусловно, любви к своему делу. Мы приняли решение провести акцию «Один день в мире животных», чтобы рассказать людям о работе зоологов, познакомить их с тонкостями этого дела. Кроме того, это прекрасная возможность для популяризации деятельности современных зоопарков. Нам важно показать, что мы по-настоящему заботимся о животных, делаем максимум для их благополучия. С нетерпением ждем старта акции и нашего первого победителя», – подчеркнула генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.