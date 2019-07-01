РИАМО – 1 июл. В Москве с 4 июля стартует форум «Мой район», гости смогут посетить разнообразные мастер-классы и большой концерт в Гостином Дворе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 4 по 6 июля в Гостином Дворе пройдет первый открытый форум «Мой район». В его программе — свыше трех десятков кинопоказов, мастер-классов и концертов. Также состоятся встречи с известными людьми, обсуждение досуговых программ городских парков и многое другое. На форуме расскажут, какие мероприятия уже проходят в разных районах столицы и как горожане могут участвовать в их проведении», – говорится в сообщении.

Кроме того, 4 июля на сцене «Летний кинотеатр» режиссеры и кинокритики обсудят, как говорить о городе на современном языке кино.

«Любительские видео, снятые в разных районах столицы с 1980-х годов до наших дней, покажут на презентации промежуточных итогов проекта «Я Москва». Его цель – увидеть и показать непарадную, домашнюю Москву через жизнь горожан. Первые видео, отобранные для проекта, представят его куратор Ксения Гапченко и директор Австрийского культурного форума Симон Мраз», – добавляется в материале.

Несколько фильмов молодых режиссеров о современной столице представят в альманахе «Москино. Коротко. 2017–2019». Здесь можно будет увидеть такие картины, как «Путешествие Федора по Москве начала XXI века» Аксиньи Гог, «Новая Москва» Тамары Дондурей, «Вот здесь я и живу» Александра Зубкова и Екатерины Дыбы и другие.

«Также пройдет презентация итогов проекта «Сны на районе» – совместной мастерской фонда V–A–C и Лиги экспериментального кино», – отмечается в сообщении.

На концерте-перформансе «Звуки большого города музыкой семи нот» можно будет услышать самые разные направления: джаз, поп-музыку, этно, фьюжен. Среди участников – группы Brass Band, «Вежливые люди», Marimba Plus Duo, экспериментальный театр «Альтерум» и другие.

«Районные библиотеки в дни форума организуют тематические экскурсии «Гоголь в Москве, или По следам классика» (Дом Гоголя), «Варварка. Парад уцелевших церквей» (библиотека №4 имени Е.А. Фурцевой) и многие другие», – перечисляется в материале.

Также организует экскурсии «Мосгортур». Среди них – «Тимирязевка: от усадьбы к академии», «Поселок художников Сокол – островок старой интеллигентной Москвы», «От Петровского парка до стадиона «Динамо», «Авангардная Шаболовка – экскурсия по заповеднику авангарда 1920–1930-х годов» и другие прогулки. Записаться на экскурсии можно будет онлайн или непосредственно на самом форуме на площадке «Внутригородской туризм».

На сессии форума «Формирование локальных сообществ вокруг районных культурных институций. Музей, культурный центр, библиотека, парк» обсудят, какие еще экскурсии могут быть интересны москвичам.

Как организовать культурный досуг в местных сообществах, используя международный опыт и опыт отдельных районов столицы, обсудят на площадке конференц-зала «Арт».

На сессии «Культура моего района. Актуальные векторы и лучшие международные практики развития районных центров культуры» эксперты поговорят о том, как культура одного района может изменить целый город и какое участие в ее формировании могут принять жители.

На другой сессии – «Театральная культура шаговой доступности – новое предложение для зрителя» – расскажут о том, жители каких районов могут увидеть представления театров, не выезжая в центр, и как театры сотрудничают со школами.

Участники сессии «Туризм в моем районе. Открыть город заново» обсудят туристический потенциал районов Москвы и способы вовлекать жителей в изучение истории и достопримечательностей своих районов.

Пятого июля пройдет серия поединков молодых поэтов «Нам двадцать лет», посвященная памяти режиссера Марлена Хуциева. Состязания пройдут в формате рэп-баттлов. Участники будут читать стихи попарно. Созданные специально для слэма произведения расскажут о восприятии большого города поколением двадцатилетних.

Ведущими состязания станут поэт Андрей Родионов и кинокритик Екатерина Троепольская. Среди участников – члены поэтической студии «Центр Вознесенского» Надя Герасименко, Юлия Колоскова, Мария Богдашевская, Илья Додылдин, Никита Бочаров и Анастасия Даль.

«В состав жюри войдут зрители и приглашенные профессионалы, которые также прочитают свои стихи. В их числе кинорежиссер, писатель Ольга Столповская, театральный режиссер, педагог Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков, писатель, драматург Дмитрий Данилов, поэт Михаил Чевега», – уточняется на сайте.

Кроме того, 5 июля на форуме также состоится несколько дискуссий – «Самоидентификация: москвич» и три сессии, посвященные развитию парков, музеев и общественных пространств. Программу завершат танцевальный сет «Московское долголетие» и выступление творческих коллективов культурных центров Москвы.

Шестого июля в конференц-зале «Арт» пройдет серия встреч «Интересный сосед». В них примут участие владелец объединенной площадки «Флакон» Николай Матушевский, основатель сервиса ремонта квартир «Сделано» Илья Шаргаев, художник Дмитрий Гутов, основатели проекта «Прямая речь» Светлана Большакова и Татьяна Булыгина и другие.

На сцене «Летний кинотеатр» можно будет встретиться с артистами, журналистами и писателями, которые вспомнят истории из жизни в разных районах Москвы.

Среди них саксофонист Игорь Бутман, альтист и дирижер Юрий Башмет, актер Егор Бероев, режиссер Анна Меликян, актриса Алена Бабенко и солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

На закрытии форума 6 июля с 19:00 до 21:00 выступят группа «Моральный кодекс» и Светлана Сурганова. Попасть на концерт смогут победители конкурсов, которые пройдут на площадке в дни форума, а также участники проекта «Активный гражданин», которые смогут потратить на билет накопленные в магазине поощрений баллы.

Гостиный Двор на три дня превратится в городской район в миниатюре. Площадку поделят на множество зон, где каждый сможет найти для себя что-то интересное. Для детей и взрослых будут проводить спортивные тренировки и тестирования.

Форум «Мой район» состоится в рамках Московского урбанистического форума. Для участия нужна предварительная регистрация.