РИАМО – 1 июл. До конца текущего года в Подмосковье выдадут ключи от квартир еще 2,5 тысячам дольщиков объектов Urban Group, кроме того, в этом году в регионе планируется достроить две школы и четыре детсада застройщика-банкрота, сообщила в интервью РИАМО министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Уже ввели в эксплуатацию пять домов Urban Group – это почти 3 тысячи дольщиков. Планируется до конца этого года вручить ключи еще 2,5 тысячам дольщиков в семи домах», - сказала Федотова.

Она отметила, что 60 домов компании Urban Group должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года.

«Финансирование строительства жилых домов Urban Group осуществляется из федерального и регионального бюджетов в пропорции 50% на 50%. Все социальные объекты будут достроены за счет бюджета Московской области. В этом году планируется завершить строительство двух школ и четырех садов», - добавила Федотова.

По ее словам, на данный момент на территории Московской области насчитывается 62 проблемных объекта жилищного строительства. С 2012 года почти 36 тысяч дольщиков получили ключи, в том числе за первый квартал этого года – 5,8 тысячи.

«Мы поставили для себя достаточно амбициозную задачу на этот год – выдать ключи 19 тысячам обманутых дольщиков. Идем по графику и в ближайшее время планируем вручить ключи дольщикам в Балашихе, Королеве, Солнечногорске и Волоколамске», - заявила Федотова.

Она подчеркнула, что проблемы всех обманутых дольщиков в Московской области будут решены.

Urban Group – один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. В 2018 году компания объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено и строительство домов.

Завершение строительства объектов Urban Group обеспечивается дорожной картой по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства, утвержденной правительством Российской Федерации.