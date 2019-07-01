РИАМО - 1 июл. Подмосковные власти готовы продлить программу «Социальная ипотека», если достаточное количество специалистов захотят обустроиться в регионе, сообщила в интервью РИАМО министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«На территории Московской области уникальная программа «Социальная ипотека» реализуется с 2016 года, которая финансируется исключительно из регионального бюджета. За этот период предоставлены субсидии 1340 специалистам - врачам, учителям, воспитателям, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. <…> Продолжение программы будет зависеть от количества специалистов, которые хотят остаться жить в Подмосковье», - сказала Федотова.

Она отметила, что при хорошем спросе возможно увеличение перечня специалистов, имеющих право на получение жилищной субсидии.

«В 2019 году планируем выдать 360 сертификатов, часть из них уже выдали. На очереди 256 специалистов, из которых около 56 – врачи», - добавила Федотова.

Министр рассказала и о других программах по улучшению жилищных условий, которые действуют на территории Московской области.

«Есть программа для молодых семей, которая финансируется за счет федерального, регионального и частично муниципального бюджетов. В 2019 году суммарный объем субсидий составил свыше 360 миллиардов рублей, которые были предоставлены 271 семье, в том числе 61 многодетной семье», - отметила Федотова.

Кроме того, в Подмосковье работает программа «Семь плюс» - в ней участвуют семьи, где семь и более детей.

«Она финансируется на 99% за счет регионального и на 1% - из муниципальных бюджетов. Программа дает возможность купить семье либо квартиру, либо дом. В этом году в ней поучаствовала 21 семья», - уточнила Федотова.

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