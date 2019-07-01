РИАМО – 1 июл. Полицейские в городском округе Клин изъяли около 2,5 килограммов наркотика, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи муниципального кладбища в деревне Голенищево задержан ранее неоднократно судимый 32-летний житель Республики Адыгея, подозреваемый в незаконном сбыте психотропных веществ.

«В ходе обыска у злоумышленника обнаружены и изъяты два свертка с таблетками в количестве более 4,5 тысяч штук. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – МДМА, общей массой около 2,5 килограммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что правонарушитель пояснил, что ему на мобильный телефон от неизвестного поступила подробная инструкция в виде фотографий о местонахождении «закладки» с наркотиками в городском округе Клин.

«Прибыв на своей автомашине по указанному адресу, он пробрался на территорию муниципального кладбища и под указанным в инструкции деревом с помощью лопаты выкопал два свертка с таблетками в вакуумной упаковке», – разъяснила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Клинским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – резюмируется в материале.