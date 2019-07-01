РИАМО – 1 июл. Работы по обустройству семи автобусных маршрутов на территории ТиНАО выполнены на 50%, дороги в поселках расширят, чтобы по ним смог ездить пассажирский транспорт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории Троицкого и Новомосковского административных округов на 50% выполнили работы по созданию инфраструктуры для семи автобусных маршрутов. Общая площадь благоустройства – около 43 гектаров. Специалисты уже демонтировали покрытие проезжей части и тротуаров, старые опоры освещения и расчистили дороги от сухих деревьев и кустарников. А сейчас начали убирать старый бордюрный камень и устанавливать новый», – говорится в сообщении.

Обеспечить безопасное движение общественного транспорта по существовавшим в поселках узким дорогам было невозможно, так как минимальная ширина полос для перевозки людей автобусами составляет 3 – 3,5 метра.

«Во время работ расширят существующие дороги до 7 – 7,5 метров. На данный момент обустраивают основание проезжей части. Завершено почти 40% работ. Также выполнена пятая часть работы по устройству обочин из щебня и начато устройство проезжей части на отдельных участках», – дополнил сотрудник пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

По маршрутам оборудуют новые тротуары, чтобы пассажиры могли комфортно и безопасно добираться от жилых домов к остановкам общественного транспорта. Кроме того, сейчас многие участки улично-дорожной сети не освещены. В рамках работ установят почти тысячу новых фонарей и уличных торшеров.

«Местные жители будут ожидать автобусы с комфортом в любую погоду. На маршрутах установят 104 современных остановочных павильона. Также в рамках благоустройства разобьют порядка 153 тысяч квадратных метров газонов, высадят более 500 деревьев и 300 кустарников», – уточняется в материале.

В поселениях и районах, в которые придут новые маршруты общественного транспорта, проживает около 50 тысяч человек. Их мнение учли и организовали автобусное сообщение со станциями метро и железнодорожными платформами.

«Два маршрута планируется обустроить от станции метро «Теплый стан». Один пойдет в поселок Ватутинки, в котором живет более 10 тысяч человек, другой сделает более удобной дорогу до метро для восьми тысяч жителей поселка Первомайское. Общая протяженность этих маршрутов составит около 30 километров. Автобусное сообщение соединит также поселение Переделкино, где проживает семь тысяч человек, с железнодорожной станцией Переделкино. Протяженность этого маршрута – более пяти километров», – дополняется на сайте.

С железнодорожной станции «Щербинка» ежедневно отправляются на работу в столицу не только тысячи людей, живущих в этом городском округе, но и жители Ленинского района Подмосковья. Два маршрута общей протяженностью более 10 километров запустят от станции «Щербинка» до микрорайонов Гарнизон и Новомосковский. В них сейчас проживает около 15 тысяч человек.

«Еще два маршрута обустраивают между поселком Воскресенское и деревней Расторопово, а также поселком Десеновское и деревней Кувекино. Их протяженность составит 4,3 километра», – резюмируется в материале.