РИАМО - 1 июл. Более 19 тысяч фасадов жилых и нежилых зданий промыли в Москве с начала года, всего до 1 августа планируют промыться свыше 41,5 тысяч фасадов домов, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В Москве продолжается промывка фасадов, которая должна стать самой масштабной в истории города. К началу июля в городе промыта уже треть: 13619 фасадов многоквартирных домов и 5746 нежилых зданий. Всего в столице до 1 августа этого года должно быть промыто 41633 фасада зданий», - сказал Бирюков.

Работы по промывке фасадов зданий столичные коммунальщики ведут работы с начала апреля до начала августа. В зависимости от степени загрязнения фасады промываются или по всему периметру здания, или частично. Кроме непосредственно промывки процесс включает в себя и очистку, штукатурные, малярные и облицовочные работы, а также работы по герметизации стыков.

Очистку фасадов от серьезных загрязнений проводят по аэрогидродинамической технологии с применением специализированных очищающих средств. При незначительных загрязнениях фасадов и цоколей здания допускается промывка поверхностей теплой водой.

Кроме того, приемку законченных работ проводит комиссия, в которую входят общественность дома, собственники и арендаторы дома, представители управляющей компании и подрядчика.