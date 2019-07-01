РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В парке Талалихина Подольска 30 июня провели турнир по волейболу на траве, посвященный Дню молодежи, победителем стала команда «Спарта», сообщается в группе «Подольская Федерация Волейбола [Official Group]» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке Талалихина 30 июня состоялся турнир 4/4 по волейболу на траве, посвященный Дню молодежи. Баталии проходили между 8 командами из Подольска, Москвы, Чехова, Серпухова, Троицка. По завершению 14 матчей определились сильнейшие команды: победителем стала команда «Спарта», второе место заняла команда «ВК «Талалихино», а третье место - команда «Ракета»», - говорится в сообщении.

Организаторы отметили и команду девушек из Академии Подольской Федерации волейбола, которые на протяжении всего турнира показывали красивый волейбол, соперничая с мальчиками.