РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольске на Дне молодежи в парке Талалихина вручили подарки четырем многодетным молодым семьям округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке Талалихина 30 июня прошла праздничная программа, посвященная Дню молодежи. В этот день горожане могли поучаствовать в различных играх, конкурсах, посмотреть концерт, спортивные турниры, показательные выступления и многое другое. Открыли торжественную церемонию, приуроченную к празднику, замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова и депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«Сегодня многодетство – это тренд, который дает уверенность в том, что наше здоровое и крепкое поколение стремиться к тому, чтобы наша страна была краше. Сегодня в Подмосковье проводится большая работа по вовлечению молодежи во все органы власти. В августе в Волоколамске пройдет форум «Я - гражданин Подмосковья» и я уверен в том, что подольская делегация будет самой многочисленной и талантливой», – сказал Максимович.

Традиционно в День молодежи наградили памятными подарками и молодые многодетные семьи округа.

Так, среди награжденных была семья Комаровых. Папа – Алексей, а мама – Юлия воспитывают троих мальчишек. Подарки получила и семья Богдановых, в которой Александр и Ирина воспитывают семерых детей. Помимо этого, в рамках праздника наградили и семью Дедюхиных, в которой Дмитрий и Наталья воспитывают троих детей, а также и семью Барановых, в которой Михаил и Любовь воспитывают четырех деток.