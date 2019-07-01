РИАМО – 1 июл. На улице Баженова в городском округе Жуковский у мемориального комплекса «Быково» открыли театральную скамью, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Она установлена в честь 25-летия театра «ШЭСТ», а также Года театра в России. На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации городского округа Жуковский Алла Дунаевич, временно исполняющий обязанности председателя совета депутатов города Сергей Рязанов.

«Я поздравляю «ШЭСТ» с 25-летием! Это очень значимое событие для театра и для всего города, потому что «ШЭСТ» и Жуковский неразделимы. Желаю вам творческого вдохновения, новых побед. Спасибо всем, кто участвовал в установке лавочки», – заявил Рязанов.

На мероприятии выступили актеры театра – они станцевали танец из нового спектакля по произведениям Карела Чапека, Арсений Мичурин прочитал стихотворение Иосифа Бродского.

Кроме того, звучали произведения собственного сочинения – в их числе стихотворение художественного руководителя театра Елены Жихаревой.

«У нас традиция раз в пять лет что-то открывать. На 20-летие театра, пять лет назад, мы посадили на этом же месте вишневый сад – главный символ русской драматургии. Тогда никто не верил, что вишни приживутся. Но они не просто прижились, они плодоносят! А сегодня мы установили новый символ – скамью. Она наполнена любовью к искусству и творческой энергией», – подчеркнула Жихарева.