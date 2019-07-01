РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Киносценарий Максима Горького «Преступники», посвященный жизни в Болшевской трудовой коммуне, прочитают в Королеве 6 июля, сообщила «РИАМО в Королеве» в понедельник заведующая отделом Дома-музея Дурылина Алена Глушенкова.

Горький написал сценарий «Преступники», посвященный жизни в Болшевской трудовой коммуне, но фильм по нему так и не сняли.

«К 95-летию коммуны мы решили организовать так называемую читку сценария «Преступники», своего рода перфоманс. Читать будем 6 июля в отделе «Усадьба Костино» по адресу: улица Ильича, 1», - сказала Глушенкова.

Начало мероприятия в 17:00. Стоимость билета 250 рублей. Режиссером постановки стала Марина Перелешина.