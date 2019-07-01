РИАМО – 1 июл. Виджет с данными о пенсионных накоплениях появился на mos.ru, с помощью нового сервиса горожане могут узнать сумму страховых взносов, направленную их работодателями в Пенсионный фонд России на финансирование накопительной части пенсии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Виджет содержит в себе информацию о страховщике, у которого формируются пенсионные накопления, показывает трудовой стаж работника, учтенный для назначения пенсионных выплат, индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и сумму страховых взносов, направленную работодателями на финансирование накопительной части пенсии человека», – говорится в сообщении.

С помощью виджета «Пенсионный фонд» пользователи портала mos.ru могут запросить и скачать полную выписку о состоянии их индивидуального лицевого счета. Для этого Ф.И.О., дата рождения, пол и СНИЛС уже должны быть введены в личном кабинете.

«У пользователей, имеющих в профиле проверенный СНИЛС, виджет появится на рабочем столе личного кабинета автоматически. Чтобы активировать его вручную, нужно зайти в раздел «Выбрать услугу» в нижней части экрана личного кабинета и выбрать тему «Пенсионный фонд». Далее ввести недостающие данные. Они направляются на проверку в Пенсионный фонд России, после прохождения которой виджет отобразится на рабочем столе», – дополняется в сообщении.

Личный кабинет – это персональный раздел на портале mos.ru, который позволяет пользователям получать оперативный доступ к городским услугам и сервисам. Зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет может любой житель Москвы, у которого есть электронная почта и мобильный телефон.

«Личный кабинет на mos.ru обновился в декабре 2018 года. В нем усовершенствовали интерфейс и расширили функциональные возможности. Теперь горожане пользуются полезными электронными сервисами с помощью специальных графических элементов – виджетов. Благодаря им пользователю стало удобнее получать информацию по услугам», – разъясняется на сайте.

Так, например, на рабочем столе пользователь может настроить виджет «Коммунальные услуги», который помогает передавать показания счетчиков воды и электроэнергии, оплачивать единый платежный документ (ЕПД) и телефон МГТС непосредственно из личного кабинета. Оформить посещение к врачу, не выходя из дома, позволит «Запись к врачу».

А для автомобилистов станет полезен виджет «Оплата штрафов ГИБДД», который информирует о неоплаченных штрафах и напоминает о возможности оплатить штраф со скидкой 50%. Кроме того, при помощи виджета «Ребенок в школе» родители смогут видеть, когда их дети пришли и покинули школу, какие получили оценки.

«Всего на mos.ru доступно более 330 услуг и сервисов в электронном виде. Они упрощают взаимодействие горожан с различными учреждениями, оформление или подачу документов, оплату счетов. Ежемесячно обновленную версию личного кабинета посещают до 2,4 миллиона пользователей», – заключается в материале.