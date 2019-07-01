РИАМО – 1 июл. На Чистопрудном бульваре 13 июля организуют выставку трамваев, а на ВДНХ покажут ретроавтомобили, завершится программа ночным велозаездом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«13 июля столица в третий раз отметит День московского транспорта. В этом году праздник пройдет на пяти площадках: в парке «Зарядье», на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади. Они будут работать с 12:00 до 18:00»,– говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов пояснил, что ежегодно в столице проходят торжества, посвященные городскому транспорту.

«Этот праздник объединяет не только сотрудников транспортных предприятий, но и пассажиров. В разных уголках города москвичи и гости столицы могут поближе познакомиться с историей развития городского транспорта или просто интересно провести время», – дополнил он.

Для горожан организуют второй в этом году парад трамваев. Первый прошел 20 апреля, в день празднования юбилея московского трамвая. Тогда парад посетили более 250 тысяч зрителей.

«Как и в апреле, старинные и современные трамваи проедут от улицы Шаболовки по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Колонна стартует в 11:00. После парада она направится на Чистопрудный бульвар, где с 12:00 до 18:00 пройдет выставка трамваев», – уточняется на сайте.

А возле главного входа ВДНХ представят ретроавтомобили. Выставка будет работать с 12:00 до 18:00.

«Публике покажут ГАЗ-12 ЗИМ (модель представительского класса, выпускалась на Горьковском заводе с 1950 по 1959 год), ГАЗ-21И «Волга» (один из наиболее массовых автомобилей в советские годы, производили с 1958 по 1962 год) и другие машины. Кроме того, здесь можно увидеть редкую модель – «Москвич-410». Этот компактный внедорожник выпускали совсем недолго – с 1957 по 1958 год. В наши дни его стали называть советским кроссовером», – перечисляется в материале.

В парке «Зарядье» с 9 по 31 июля можно будет увидеть фотографии транспорта разных лет. Снимки предоставил Центральный государственный архив столицы. Свои выставки на ту же тему подготовили парки «Красная Пресня» и «Фестивальный».

Любителей экстрима приглашают на проспект Академика Сахарова – здесь с 12:00 до 18:00 пройдет мотофристайл-шоу. Прыжки с опасными трюками выполнит пилотажная группа «Каскад» столичного управления ГИБДД. Кроме того, здесь представят лучшие машины из автопарков операторов каршеринга.

А на Трубной площади можно будет поучаствовать в квесте. Участникам предложат выполнить задания, связанные с транспортом. Игры будут проходить с 12:00 до 18:00.

«На всех пяти площадках программа будет сопровождаться живой музыкой. Для гостей праздника выступят артисты проекта «Музыка в метро». Они исполнят джазовые и классические композиции, а также сыграют медитативные мелодии на тибетских поющих чашах и этнических барабанах», – разъясняется на сайте.

Завершится День московского транспорта ночным велофестивалем. Планируется, что в заезде примут участие более 15 тысяч человек. Перед его началом велосипедистам предложат присоединиться к флешмобу. Участники встанут рядом друг с другом, образуя фигуру велосипеда.

«День московского транспорта приурочен к исторической дате: 7 июля 1872 года в Москве заработала конка (городская железная дорога с конной тягой) – предшественница современного трамвая. С 2017-го праздник отмечают во вторую субботу июля. В прошлом году торжества прошли на трех площадках – на ВДНХ, в парке Победы и парке «Сокольники», – резюмируется в сообщении.