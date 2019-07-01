РИАМО – 1 июл. В Дмитровском городском округе Подмосковья нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, угрозы для людей он не представляет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

30 июня в 12:04 от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского городского округа поступило сообщение об обнаружении предмета, похожего на снаряд времен ВОВ, по адресу: Дмитровский городской округ, ТУ№1, деревня Старо.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Дмитровского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами ПСО-22 на 1 июля», - говорится в сообщении.