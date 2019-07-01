РИАМО – 1 июл. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, воздух днем прогреется до плюс 25 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием циклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23-25, по области 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, во второй половине дня местами с порывами 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле в понедельник ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости.

Синоптики отмечают, что для большинства жителей Московского региона погода будет индифферентной и не должна оказывать негативного влияния на их самочувствие, ведь температурный, влажностный и кислородный режим ожидается в пределах климатических значений.

«А вот у метеочувствительных людей причиной возможных негативных реакций, появления различных симптомов недомогания в виде болей в области сердца или головных болей, мигрени, сосудистых спазмов или скачков артериального давления остается неустойчивое атмосферное давление, которое начнет слабо понижаться и будет ниже нормы. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей могут стать отдельные возмущения геомагнитного поля», - добавляют специалисты.