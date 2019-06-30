РИАМО - 30 июн. Более 1,5 тысяч единиц багажа скопилось в аэропорту «Шереметьево» из-за непогоды, при этом информация о 9 тысячах единиц не подтверждается, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту возникли сложности с обработкой багажа, порядка 9 тысяч единиц багажа не отправили по назначению.

«Информацию по 9 тысячам единицам не отправленного багажа не подтверждаем. Вследствие высокой грозовой активности в пятницу часть рейсов прибыла в «Шереметьево» с опозданием. Запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Данная ситуация привела к скоплению порядка 1,5 тысяч единиц багажа», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на сегодняшний день багаж пассажиров отправляется по местам назначения.

Он добавил, что багажная лента не функционировала в терминале D аэропорта порядка 30 минут. Проблема уже устранена.