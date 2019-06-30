РИАМО - 30 июн. Представители Московской области помогли российской сборной занять первое место в общекомандном зачете на Европейских играх в Белоруссии, всего в команде было 33 подмосковных спортсмена, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

В воскресенье в столице Белоруссии Минске завершились II Европейские игры, которые проходили с 21 июня.

«Российская команда на Европиаде состояла из 225 спортсменов. Из них 33 – атлеты из Подмосковья. Таким образом, спортсмены региона стали вторыми по представительству в национальной сборной», - говорится в сообщении.

Подмосковные спортсмены боролись за медали в баскетболе 3х3, боксе, стрельбе из лука, бадминтоне, вольной борьбе, греко-римской борьбе, велоспорте, спортивной гимнастике, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе и пулевой стрельбе. На протяжении соревнований ими было завоевано 29 медалей.

Всего в Европейских играх в Минске приняли участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран мира. Между ними было разыграно 199 комплектов наград в 23 дисциплинах.

В общекомандном зачете первое место заняла сборная России с 109 медалями: 44 золотыми, 23 серебряными и 42 бронзовыми. Вторыми стали хозяева турнира - команда Белоруссии (24, 16, 29), третье место у сборной Украины (16, 17, 18).

«II Европейские игры триумфально завершились для сборной России. С самого начала соревнований наша национальная сборная захватила лидерство и продолжала его удерживать до завершения первенства. Невозможно переоценить вклад представителей Московской области в итоговые результаты и первое место сборной в общекомандном зачете», - отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил, что подмосковные спортсмены продемонстрировали свой уровень и завоевали почти треть всех медалей России. Таким образом, они в очередной раз доказали, что являются одними из сильнейших не только в стране, но и на континенте во многих видах спорта.