РИАМО - 30 июн. Квартира загорелась в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 17:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, Ликино-Дулево, улица Октябрьская, дом 16, квартира 149.

«Есть пострадавший. В 18:11 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.