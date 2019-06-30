РИАМО - 30 июн. Полиция возбудила уголовное дело об избиении молодой девушки в центре столицы из-за отказа вступить в интимную связь, следователи инициируют изъятие дела из полиции и передачу в СК, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В СМИ выявлено сообщение о том, что ночью двое мужчин, находясь в центре Москвы, подошли к ранее незнакомой девушке и предложили вступить в интимную связь. Получив отказ, нанесли последней удары в область головы, после чего скрылись.

«По данному факту органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)», - говорится в сообщении.

По поручению руководства Главного следственного управления СК РФ по Москве, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции, и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами ГСУ СК России по столице.

Ранее начинающий режиссер Агния Галданова сообщила в своем Facebook, что двое незнакомых мужчин избили ее на улице Каретный ряд из-за отказа вступить в интимную связь. Девушка сняла побои в травмпункте и написала заявление в полицию.