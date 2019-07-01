РИАМО - 1 июл. Детские сады в большинстве районов столицы начали принимать в группы детей от 2 лет 4 месяцев, нововведение вступило в силу с понедельника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, власти города проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с 2,5 лет. А с понедельника также в большинстве районов садики начнут принимать детей с 2 лет 4 месяцев.

Он добавил, что благодаря этому мамы быстрее вернутся к работе или освободят время для себя.

В сентябре в новой Москве появятся семь новых детских садов на 1640 воспитанников. За последние пять месяцев там уже ввели в эксплуатацию два детских сада.