РИАМО - 1 июл. Более 700 билбордов, афиш и стикеров c символом Дня семьи, любви и верности - полевыми ромашками - появились в разных частях Москвы с понедельника, сообщается на официальном сайте мэра города.

Около 300 открыток размещены на билбордах вдоль дорог и вылетных магистралей. Их можно увидеть на проспекте Мира, Ленинградском, Варшавском шоссе, Каширском, Звенигородском шоссе и Рублевском шоссе, а также на Ленинском проспекте.

Не менее 300 открыток украсили рекламные стенды на ножках в прогулочных зонах для пешеходов и еще почти 100 плакатов разместили на афишных стендах остановок общественного транспорта и киосках с прессой.

Помимо цветов, на открытках изображены православные святые Петр и Феврония, которые считаются покровителями семьи и брака. А в центре праздничных плакатов горожане могут увидеть фразу «Семья — единство помыслов и дел».

Поздравительные видеоролики начали транслировать на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате (дома 8 и 28) и медиафасаде здания Центрального телеграфа на Тверской улице.

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с Днем православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу. 8 июля в нашей стране считается альтернативой западному Дню святого Валентина.