РИАМО - 1 июл. Пони-клуб Московского зоопарка закрылся для посещения с понедельника, пока пони-клуб будет закрыт, гости зоосада смогут стать участниками летних образовательных мероприятий, сообщается на сайте зоопарка.

«Вы можете присоединиться к энтузиастам биологии в летнем лектории, отправиться на одну из эксклюзивных вечерних экскурсий или записаться в детский клуб «Зоомастерские», - говорится в сообщении.

В этом году Московскому зоопарку исполняется 155 лет. В течение всего года на его территории проходят тематические концерты, спектакли, квесты, мастер-классы и экскурсии.