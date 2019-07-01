РИАМО - 1 июл. С понедельника вступает в силу принятый Мособлдумой закон, согласно которому в Подмосковье введены штрафы за самовольное переоборудование фасадов, установку портящих вид здания антенн, а также за несанкционированное возведение газонных и тротуарных ограждений.

Закон дополнил Кодекс Московской области об административных правонарушениях положениями, установившими ответственность за нарушения требований к внешнему виду, состоянию и содержанию внешних поверхностей объектов капитального строительства. Норма не касается частных домов и построек в садово-дачных товариществах. Самовольными считаются работы без согласования с органами архитектуры и градостроительства муниципального образования.

Так, за самовольное переоборудование фасадов теперь нужно заплатить штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 80 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

За размещение и крепление на здании антенн, которое привело к повреждению архитектурных деталей, элементов декора или поверхностей с ценной архитектурной отделкой, штрафы составляют: от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 15 до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Кроме того, введены штрафы за установку без согласования с органами местного самоуправления ограждений, в том числе газонных и тротуарных, на территории подмосковных муниципалитетов. Нарушителей ждут штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 8 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 20 до 80 тысяч рублей для юридических лиц.