РИАМО - 30 июн. Одна из компаний Одинцовского городского округа выступила с инициативой строительства комплекса по производству органических удобрений - экологически чистого компоста, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел еженедельную встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Одним из вопросов совещания стали перспективы открытия на территории муниципалитета комплекса по производству органических удобрений - экологически чистого компоста.

«С инициативой создать такой комплекс выступила одна из компаний, осуществляющих свою деятельность на территории муниципалитета. Ее представитель рассказал, что в период с апреля по октябрь доля органических отходов - травы, листьев и срезанных веток - составляет порядка 30% от общего объема мусора, но в процессе утилизации они смешиваются с другими типами отходов», - говорится в сообщении

Глава городского округа подчеркнул, что переработанная на площадке комплекса органика может использоваться для нужд паркового хозяйства.

«Данный подход успешно применяется в Европе, мы тоже можем его апробировать. Одинцовский городской округ открыт для новых представителей бизнеса. Особое внимание мы уделяем экологичности производств, сейчас этот вопрос очень актуален для всего Подмосковья. Проект комплекса может быть востребован у наших коммунальных служб, особенно после субботников, поскольку значительные объемы листвы и веток мы вывозим из наших дворов, скверов и парков», - уточнил Иванов

По его словам, данный тип отходов не берет региональный оператор, и органика, которой можно удобрить землю, попросту пропадает.

«Мы ждем от инициаторов проекта дорожную карту, где будет прописана производительность комплекса, объемы и вся экономика», - отметил Иванов.

На площадке комплекса предполагается складирование листьев, веток и другой природной органики в бурты. Для насыщения их кислородом будет задействована специальная техника - она будет с определенной периодичностью переворачивать и рыхлить компост. Высота бурта - порядка 1,5 метра, ширина - 3 метра.