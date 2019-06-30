РИАМО - 30 июн. Одна из компаний Одинцовского городского округа выступила с инициативой строительства комплекса по производству органических удобрений - экологически чистого компоста, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел еженедельную встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Одним из вопросов совещания стали перспективы открытия на территории муниципалитета комплекса по производству органических удобрений - экологически чистого компоста.
«С инициативой создать такой комплекс выступила одна из компаний, осуществляющих свою деятельность на территории муниципалитета. Ее представитель рассказал, что в период с апреля по октябрь доля органических отходов - травы, листьев и срезанных веток - составляет порядка 30% от общего объема мусора, но в процессе утилизации они смешиваются с другими типами отходов», - говорится в сообщении
Глава городского округа подчеркнул, что переработанная на площадке комплекса органика может использоваться для нужд паркового хозяйства.
По его словам, данный тип отходов не берет региональный оператор, и органика, которой можно удобрить землю, попросту пропадает.
«Мы ждем от инициаторов проекта дорожную карту, где будет прописана производительность комплекса, объемы и вся экономика», - отметил Иванов.
На площадке комплекса предполагается складирование листьев, веток и другой природной органики в бурты. Для насыщения их кислородом будет задействована специальная техника - она будет с определенной периодичностью переворачивать и рыхлить компост. Высота бурта - порядка 1,5 метра, ширина - 3 метра.
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