РИАМО - 1 июл. С 1 июля заказчикам при составлении контрактов в сфере закупок строительных работ запретят размещать дополнительные требования к исполнителям, помимо указанных в утвержденной проектной документации.

Как уточнил замруководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы РФ Павел Мироненко, в этом году стартовал большой пакет изменений в федеральный закон №44. Одно из них (вступающих в силу с понедельника) – исключение первой части заявки о предъявлении каких-либо требований к сведениям о товаре при участии в закупке строительных работ, где есть сметная документация.

Он пояснил, что в первой части заявки участник будет давать свое согласие на выполнение работ на условиях утвержденной проектной документации (УПД). Процедура электронного аукциона в этом случае будет проводиться через 4 часа после окончания срока подачи заявок.

По его словам, сейчас больше 70% нарушений связано с неправомерными требованиями и с отказом на основании этих требований.

В 2017 году Московским областным УФАС России была разработана типовая форма требований, носившая рекомендационный характер. Применение данной формы позволило снизить количество жалоб на 25% в 2018 году. За прошлый год в Московское областное УФАС России поступило около 7,5 тысяч жалоб, из них рассмотрели 6 тысяч жалоб, обоснованными оказались 5,4 тысячи жалоб.

Мироненко отметил, что в перспективе – исключить при любых строительных работах какие-либо формы требований. Основной характеристикой добросовестности участника должен быть его опыт и обеспечение исполнения контракта.