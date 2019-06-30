РИАМО – 30 июн. Свыше 80 миллионов дивидендов за 2018 год будут перечислены АО «Мособлгаз» в бюджет Московской области за 2018 финансовый год, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Минмособлимущество выпустило распоряжение о распределении чистой прибыли общества», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Согласно законодательству Московской области, акционерные общества должны перечислять в областной бюджет не менее 50% от чистой прибыли, после вычета из нее поступлений по тарифицируемым видам деятельности.

Дивиденды поступят в областной бюджет уже в июле. В прошлом году от «Мособлгаза» в бюджет Московской области поступило 75,5 миллионов рублей.