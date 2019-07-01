РИАМО - 1 июл. В столице с понедельника выросли тарифы на отопление, водоснабжение, водоотведение, газ и электроэнергию, также для горожан, проживающих в старой и новой Москве, ввели единое тарифное меню на электричество, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во второй половине 2019 года рост тарифов на электроэнергию ниже, чем порог, установленный федеральным центром, – среднее повышение составило около 4%. Так, одноставочный тариф в домах с газовыми плитами останется на уровне первого полугодия– 5,47 рубля за киловатт-час. А одноставочный тариф в домах с электрическими плитами вырастет до 4,65 рубля за киловатт-час.

Для тех, кто оплачивает пользование электричеством по тарифу, дифференцированному по двум зонам суток, поднимается ставка на «ночную зону» с 1,95 рубля за киловатт-час до 2,13 рубля за киловатт-час. Такие же изменения произошли и в тарифе, дифференцированном по трем зонам суток.

Тариф на газ вырос с 6,74 рубля за кубический метр до 6,83 рубля за кубический метр. Жителям новой Москвы установлена ставка в 5,52 рубля за кубический метр «голубого топлива».

Ставка тарифа на услугу отопления выросла с 2 318 рублей 59 копеек за кубический метр до 2 389 рублей 72 копейки за кубический метр. Тариф на горячее водоснабжение увеличился на 6,47 рубля и составил 191,19 рубля за кубический метр.

Кроме того, стоимость кубического метра питьевой воды (холодное водоснабжение) в столице выросла до 40,48 рубля в старой Москве, поселениях Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимонковское, Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское. В остальных поселениях ТиНАО тариф на холодную воду составляет от 25,72 до 32,46 рубля за кубометр.

Тариф на водоотведение вырос для жителей старой Москвы до 2,1 рубля и составил 29,57 рубля за кубический метр.

Аналогичное повышение произошло в городских округах Щербинка, Троицк, поселке подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское, поселениях Рязановское Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское.

В поселениях Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимонковское с понедельника тариф на водоотведение составил 36.55 рубля за кубометр, в поселениях Щаповское, Кленовское – 36,85, поселениях Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское – 38,21.