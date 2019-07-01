РИАМО - 1 июл. С понедельника тарифы на электроэнергию для населения Московской области выросли на 3,3%, на питьевую воду и водоотведение - на 4,5%, на горячую воду – на 3,4%, на тепловую энергию – на 3,2%, сообщается на сайте комитета по ценам и тарифам региона.

Так, одноставочный тариф на электрическую энергию для населения увеличился на 3,3% и составил 5,56 рубля за киловатт-час. Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для городского населения в домах с электроплитами - 3,89 рубля за киловатт-час.

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для городского населения в домах с электроплитами одноставочный тариф на электрическую энергию составил 3,89 рубля за киловатт-час.

Кроме того, со второго полугодия 2019 года на территории Подмосковья средний рост тарифов на питьевую воду и водоотведение составил 4,5%, на горячую воду - 3,4%, на тепловую энергию - 3,2%.

Также плата за пользование газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения выросла на 1 рубль и составила 65,6 рубля на одного человека в месяц при нормативе потребления 10 кубометров на человека. Плата за пользование плитой и газовым водонагревателем выросла на 0,9 рубля на человека в месяц и составила 133,75 рубля при нормативе потребления 23,1 кубометра на человека.

Плата за индивидуальное газовое отопление выросла на 9 копеек за один кубометр газа и составила 5,707 рубля за кубометр при расчетах по счетчикам.

Средний рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги в регионе составил 3,6%, что не превышает средний индекс платы граждан за коммунальные услуги на 2019 год, установленный распоряжением правительства РФ.

Кроме того, согласно решению правительства Московской области, во втором полугодии 2019 года стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО не изменилась и осталась на уровне первого полугодия.

В этом году в Московской области продолжают действовать меры социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.