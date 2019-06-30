РИАМО - 30 июн. Ситуация с очередями в столичном аэропорту «Шереметьево» стабилизировалась, она была связана с воскресной загруженностью воздушной гавани, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы аэропорта.

Ранее пользователи соцсетей поделились фотографиями, на которых видно огромную очередь у стоек регистрации аэропорта.

«Ситуация стабилизировалась. Это было несколько часов назад и было связано с вечерним воскресным пиком», - сказал собеседник агентства.

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