РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Заместителю председателя комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Ольге Соколовой вручили медаль «За безупречную службу» на празднике ко Дню молодежи в парке Талалихина, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В парке Талалихина в воскресенье прошла праздничная программа, посвященная Дню молодежи. В этот день горожане могли поучаствовать в различных играх, конкурсах, посмотреть концерт, спортивные турниры, показательные выступления и многое другое. Открыла торжественную церемонию, приуроченную к празднику, замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

«Российская Федерация занимает 1/8 часть суши на земном шаре, а молодежь городского округа занимает 1\6 часть населения Подольска. Молодых ребят больше 69 тысяч человек. От имени главы округа Николая Пестова и от чистого сердца поздравляю всех жителей с Днем молодежи, желаю хорошего настроения, вечного тонуса», - сказала Бабакова.

В рамках торжественной части состоялось награждение муниципальными наградами лучших специалистов сферы молодежной политики и активистов молодежных организаций. Так, медаль «За безупречную службу» вручили Соколовой. Почетной грамотой администрации наградили директора молодежного центра «Максимум» Михаила Жученко, активиста клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Евгению Ляпич, вице-президента подольского отделения всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Дмитрия Бармина.

Среди награжденных была замдиректора по административно-хозяйственной части молодежного центра «Вектор» Ольга Терюхова, член молодежного парламента при совете депутатов округа Олег Лебедев, заместитель основателя квадроклуба Bizon Юлия Дьяконенко, активист мотоклуба «Пантеон» Максим Ржевский, активист РОД «Вольница» Валерий Кулумбегашвили, активист команды «Podolsk workout Владислав Востриков и другие.

Помимо этого, активисты и общественные деятели округа были удостоены наградами от Мособлдумы и комитета по делам молодежи администрации округа.