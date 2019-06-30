РИАМО - 30 июн. Водитель BMW на Ленинградском шоссе в городском округе Солнечногорск наехал на металлическое ограждение, в результате ДТП он погиб, пассажир иномарки получил травмы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В 19:10 30 июня на 34 километре Ленинградского шоссе (городской округ Солнечногорск) автомобиль марки BMW при движении в сторону Москвы совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП водитель иномарки погиб», - говорится в сообщении.

Пассажир автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

На месте аварии работают сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативной группы, обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.