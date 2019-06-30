РИАМО – 30 июн. Стартовали работы по благоустройству площади Академика Доллежаля, Верхней Красносельской улицы и прилегающих территорий в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

В Центральном округе Москвы начались работы по комплексному благоустройству площади Академика Долллежаля, Верхней Красносельской улицы, улицы Лобачика, улицы Малая Красносельская, 5-го и 6-го Красносельских переулков – территории, прилегающей к Научно-исследовательскому и конструкторскому институту энерготехники имени Н.А. Доллежаля.

«До начала работ территория, прилегающая к площади Академика Доллежаля, находилась в неудовлетворительном состоянии: изношенное покрытие тротуаров и проезжей части, недостаточное освещение, хаотичная парковка. Повышение качества городской среды, улучшение условий для всех участников дорожного движения, повышение комфорта и безопасности дорожного движения – такова цель работ по комплексному благоустройству этого городского пространства», – отмечается в сообщении.

Проект благоустройства территории, прилегающей к площади Академика Доллежаля, обсуждался с местными жителями на специально созданной рабочей группе.

«В ходе обсуждений горожане высказывали свои замечания и пожелания по таким важным вопросам, как расширение тротуаров и сужение проезжей части улиц, устройство парковок, размещение остановок общественного транспорта и мест для стоянки грузового транспорта. Замечания и пожелания местных жителей, сформулированные по результатам обсуждений на рабочей группе, были учтены в процессе доработки проекта благоустройства», – поясняется в материале.

В ходе благоустройства количество парковочных мест не только не сократится, но станет больше на 34%: вместо имеющихся на данный момент 194 будет создано 211 парковочных мест на улицах, 50 мест на плоскостной парковке и одно место для туристических автобусов.

Большинство парковочных мест обустроят в парковочных карманах: это исключает возможность хаотичной парковки, а также повышает безопасность дорожного движения.

Для исключения отстоя грузового транспорта на улице Малой Красносельской, а также в 5-м и 6-м Красносельских переулках будут установлены знаки «Стоянка с работающим двигателем запрещена».

«Для удобства тех, кто пользуется общественным транспортом, появится новая автобусная остановка «2-й Красносельский переулок» в сторону метро «Красносельская», а остановка «Верхняя Красносельская улица» в сторону от метро «Красносельская» будет перемещена максимально близко к выходу из станции метро, что позволит пассажирам тратить меньше времени на пересадку», – подчеркивается в сообщении.

ешеходные переходы обустроят на всех перекрестках, в местах сложившихся пешеходных связей, а также у различных точек притяжения, в том числе у автобусных остановок.

После реализации мероприятий по благоустройству ширина тротуаров будет увеличена с 3-4 до 3,5-7 метров. При этом количество полос движения останется прежним за счет оптимизации ширины полос. В рамках комплексного благоустройства тротуары расширят и замостят гранитной плиткой, установят бордюрный камень, а также заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Для комфортного ожидания общественного транспорта появятся современные остановочные павильоны, для удобства горожан установят лавочки, урны и навигационные стелы. Улицы будут освещать новые фонари и уличные торшеры. Кроме того, на всей территории разобьют газоны, а осенью высадят деревья и кустарники.

Рядом с НИКИЭТ имени Доллежаля обустроят детский сквер и заменят покрытие на площади перед метро «Красносельская».

«В этом году исполняется 120 лет со дня рождения советского ученого-энергетика, конструктора ядерных реакторов Николая Антоновича Доллежаля. В честь этого события благоустраивают площадь, расположенную на Малой Красносельской улице и названную его именем. На этой площади рядом с входом в институт будет установлен памятник ученому-конструктору», – резюмируется в пресс-релизе.