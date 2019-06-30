РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В воскресенье праздничную программу ко Дню молодежи с играми, концертом, конкурсами в подольском парке Талалихина могут посетить около 2 тысяч человек, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

В парке Талалихина в воскресенье с 16:00 началась праздничная программа, посвященная Дню молодежи. В этот день горожане смогут поучаствовать в различных играх, конкурсах, посмотреть концерт, спортивные турниры, показательные выступления и многое другое.

«Сегодняшнее мероприятие в парке будет проходить до 21:00, несмотря на пасмурную и дождливую погоду. На сцене будут выступать различные кавер-группы от студенческих до профессиональных. Также у нас проводился мастер-класс по рисованию граффити, впервые была организована арт-зона. Впервые в рамках программы проводится фестиваль экстремального спорта и хип-хоп музыки One Flow, в ходе которого проходят турниры по паркуру, воркауту, хип-хоп выступления, сдаются нормы ГТО», - сказала собеседница агентства.

От спортивного клуба «Альянс спорт» чемпион первенства мира, серебряный призер первенства Европы по греко-римской борьбе Александр Лащук провел показательное выступление по греко-римской борьбе. Также состоялось показательное выступление по самообороне, прошли детские игры, спортивные мастер-классы и многое другое.

В развлекательной программе участвовали и мотоклубы округа, среди которых «Ночные волки», Вольница», «Пантеон», квадроклуб Bizon.

Для молодежи проводились квесты по парку, а любители спорта могли принять участие в турнире по силовому экстриму, в ходе которого спортсменам предстояло перенести коромысло весом 110 килограммов, 300-килограммовую покрышку и многое другое. Также в рамках программы прошел мастер-класс по вождению, танцевальные выступления. А подкрепиться все желающие могли солдатской кашей.