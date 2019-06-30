РИАМО -30 июн. Представительница Подмосковья Екатерина Карпушкина стала чемпионкой первенства Европы по борьбе в весовой категории до 46 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 27 по 30 июня в Кракове (Польша) проходит первенство Европы по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет.

«В соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из 20 стран мира. В весовой категории до 46 килограммов сильнейшей стала представительница Московской области, выступающая в составе сборной России, Екатерина Карпушкина», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уточнил, что для Карпушкиной это не первая медаль такого уровня.

«Она уже заявляла о себе на международных турнирах, где поднималась на третью строчку пьедестала. К тому же, в ее активе бронзовые медали и победы на чемпионате и первенстве России. Тем не менее, золото первенства Европы - это новая высота в ее карьере, свидетельствующая о ее спортивном прогрессе», – добавил он.