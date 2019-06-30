РИАМО – 30 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об идеях юных горожан, которые помогают им сохранять деньги для семейного бюджета.

«Диане Дмитриевой всего 12, а она может научить основам экономии взрослых. О личных финансах девочка задумалась уже в пять лет. Родители помогли ей открыть депозит, и сейчас Диана копит на зарубежную стажировку. Она поделилась опытом в ролике и победила в номинации конкурса департамента финансов Москвы «Бюджет для граждан», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, мэр Москвы рассказал о Наталье Артемьевой, которая сделала электронную книгу по финансовому планированию для восьмилетнего сына Гордея.

«Идея понравилась не только ему, но и жюри конкурса», – дополнил Собянин.

Мэр столицы также поинтересовалась у горожан, интересуются ли их дети финансами.