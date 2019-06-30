РИАМО – 30 июн. В центре столицы нетрезвые незнакомцы избили начинающего режиссера Агнию Галданову после того, как девушка отказалась принять их интимное предложение.

Со слов пострадавшей, в ночь на 28 июня она возвращалась после вечеринки, на улице Каретный ряд к ней подошли двое неизвестных.

«Эти уроды спросили, сколько я возьму за секс. Я их послала… За это мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю», – написала Галданова на своей странице в Facebook.

Девушка пыталась найти помощь у прохожих.

«Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Просто объезжали. А они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить», – дополнила пострадавшая.

Все происходящее слышала подруга девушки, которая говорила с ней по телефону. Она приехала на место инцидента, чтобы помочь Галдановой.

Девушка уточнила, что сняла побои в травмпункте и написала заявление об избиении в полицию.