РИАМО – 30 июн. В центре столицы нетрезвые незнакомцы избили начинающего режиссера Агнию Галданову после того, как девушка отказалась принять их интимное предложение.
Со слов пострадавшей, в ночь на 28 июня она возвращалась после вечеринки, на улице Каретный ряд к ней подошли двое неизвестных.
Девушка пыталась найти помощь у прохожих.
«Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Просто объезжали. А они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить», – дополнила пострадавшая.
Все происходящее слышала подруга девушки, которая говорила с ней по телефону. Она приехала на место инцидента, чтобы помочь Галдановой.
Девушка уточнила, что сняла побои в травмпункте и написала заявление об избиении в полицию.
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